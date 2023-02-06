Deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.
Deprem nedeniyle okulların 1 hafta tatil edildiği iller şöyle:
Kahramanmaraş
Kilis
Diyarbakır
Adana
Osmaniye
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Hatay
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.