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Deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:53
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Deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara

Deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.

Deprem nedeniyle okulların 1 hafta tatil edildiği iller şöyle:

Kahramanmaraş
Kilis
Diyarbakır
Adana
Osmaniye
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya
Hatay

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