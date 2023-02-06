Deprem bölgesinde eğitime 1 hafta ara verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." dedi.



Deprem nedeniyle okulların 1 hafta tatil edildiği iller şöyle:



Kahramanmaraş

Kilis

Diyarbakır

Adana

Osmaniye

Gaziantep

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya

Hatay

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