Afrika'nın en ilkel kabilesi nasıl oluyor da Sirius gezegenini ve tüm yıldızları biliyor. Sedat Kaya açıkladı

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya, Afrika'nın en ilkel kabilesi Dogonları anlattı. Dogonların Sirius gezegenini ve tüm yıldızları bildiklerini açıklayan Kaya Nuh'un gemisiyle ilgili de ilginç bir detayı paylaştı.
İŞTE SEDAT KAYA'NIN YAZISI:
Afrika dediğin bir garip kıta.
El bilir alem bilir.
Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in,
Hala eskisi gibi çizilir
Haritalarda."
Cemal Süreya böyle söz eder kara kıtadan.
Gerçekten de bir gariptir Afrika.
Onca altın, elmas madenlerine, petrol yataklarına ragmen aç insanların ülkesidir.
Birleşmiş Milletler'in yeni açlık raporunda yine Afrika ülkeleri baş sırada.
Bunlardan biri de Mali Cumhuriyeti.
Mali denince üç şey gelir akla.
Altın, uranyum ve fosfat madenleri.
Açlık, yoksulluk.
Ve de Dogon Kabilesi.
Özellikle Dogonlar.
Günümüz değerlerine göre ilkel bir kabile ama hikayeleri çok çarpıcı.
Bu konuya birazdan geleceğiz.
Şimdi gözümüzü gökyüzüne çevirelim.
*. *. *
Sirius.
Büyük Köpek Takım Yıldızı'nda yer alan çift yıldız sistemi.
Geceleri gökyüzünün en parlağı.
Hem kuzey, hem güney yarımküreden izlenebiliyor.
Çıplak gözle bakıldığında tek yıldız gibi görünmesine ragmen iki yıldızdır.
İki yıldız olduğu 1862 yılında anlaşıldı.
Sirius A ve Sirius B.
Sirius B'nin en modern teleskoplarla bile görülmesi çok zor.
Dünyadan 8.6 ışık yılı uzaklıkta.
Türkçe ismi Akyıldız, Arapça ise Şir'a.
Osmanlı Şir'a Yemeni demiş.
Sirius yer yüzündeki tüm kültürlerde kutsal.
Yeri diğer yıldızlardan çok ayrı.
Birçok kültürde Tanrıların evi kabul ediliyor.
Keops Piramidi'nin Kraliçe Odası'nın duvarında açılan bir kanal yalnızca Sirius'u görmekte.
Mısırlılar, öldükten sonra Sirius’a gideceklerine ve orada sonsuz bir yaşama başlayacaklarına inanıyorlardı.
Romalılar Sirius’un doğuşunu 25 Nisan'da kutlar ve bir köpek kurban ederlerdi.
Çin Kültüründe "Göksel Kurt"tu.
Eski Türklerde "Gök böri"
Eski Türklerde Sirius tanrının gök ile yeryüzünü birleştirdiği kutsal bir kapıydı.
Bu yıldız, ruhlar alemiyle ölümlülerin yaşadığı maddi alemin sınırıydı.
Bir başka deyişle, Tanrı’yla insanı ayıran bir çizgiydi
Mısır'da Nil'in taşmasının habercisi, Antik Yunan'da kavurucu yazın, Polinezya’da kışın başlangıcıydı.
Pasifik Okyanusu’nda ise gemicilerin koruyucusu.
Sirius öylesine kutsaldır ki, Kuran'da ismi geçen tek yıldızdır.
Arapça Necm yıldız demek.
Kuran'da Necm suresinde şöyle der.
"O Şi'râ'nın Rabbidir."
(O Sirius'un Allah'ıdır)
Tarık suresinde ise
"O, ışığı ile karanlığı delen yıldızdır. .Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur" ifadesi yer alır.
Gözetici ya da gözetleyenler Sümer, Babil, Mısır kültürlerinde uzaydan gelenler olarak anlatılır.
*. *. *
Biz tekrar yeryüzüne inelim.
Yıl 1931.
FRANSIZ BİLİMCİLER MARCEL GRİAULE VE GERMANİAE DİETERLEN AFRİKA'DA ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜRKEN DOGONLAR'LA KARŞILAŞTILAR.
Bu kabile çevre halklardan çok farklıydı.
Radyo, televizyon, elektrik bilmiyorlardı ama Sirius takım yıldızını biliyorlardı.
Üstelik gözle görülemeyen Sirius B'yi de.
Dogonlar modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter’in dört uydusundan ve Satürn’ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdardı.
Ayrıca, sayısız yıldızın varlığına ve Dünyanın da içinde yer aldığı Samanyolu’nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı.
Çok daha ilginci, Dogonlar Sirius takım yıldızında bir 3'ncü yıldızdan da söz ediyordu.
Adı "Emme Ya" yıldızıydı.
Astrologlar 1995 yılında sistemde 3'ncü bir yıldızın bulunma ihtimalinin güçlü olduğu kanısına vardılar.
Yörüngelerdeki sapmalar bunu işaret ediyordu.
Ancak bu iddia henüz kanıtlanmadı.
İnsan bilimcileri ve astrologları en çok şok eden olay ise Dogonlar'ın atalarının Sirius B'den geldiğini söylemesi oldu.
Dogon efsanelerinde, yazıtlarında Sirius B'de yaşayanların isimleri "Nommo" idi.
Dünyaya bir gemiyle geldiler.
Adı "Nommo'nun Gemisi" ydi.
Dogon rahiplerine göre, Sirius'tan dünyaya inen Nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretti.
Onlar da öğrendiklerini yeni kuşaklara aktardı.
Nommolar dünyanın yaratıcılarıydı.
Dogonlar üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamı Robert Temple, bir Nommo uzay gemisinin gelişini ve dönerek yere inişini simgeleyen resimler buldu.
Geminin Dogon ülkesinin güneydoğusuna indiği söyleniyordu.
Dogon rahipleri geminin kuru toprağa indiğini ve oluşturduğu girdap nedeniyle çok fazla toz kaldırdığını anlatmaktaydı.
*. *. *
Dogonlar'ın uzay ve özellikle Sirius ile ilgili bilgileri ve gelenekleri astrologları şaşırtmaya devam ediyor.
Bu konuda yüzlerce kitap yazıldı, binlerce görüş ortaya atıldı.
Ancak sorular cevabını bulamadı.
İnsanoğlunun son yüzyılda öğrendiklerini bir ilkel kabile olan Doğonlar nasıl oluyor da binlerce yıl önceden biliyordu?
Bugün en modern teleskoplardan bile görünemeyen Sirius B'yi Dogonlar’a kim ya da kimler öğretti?
Dogonlar'ın "Nommo'nun Gemisi", kutsal kitaplardaki "Nuh'un Gemisi" mi?
Dünyadaki yaşam Dogonlar'ın da, Sümerler'in de dediği kozmik tohum mu?
Henüz cevabını bulamadığımız daha çok soru var.