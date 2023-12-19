Afrika'nın en ilkel kabilesi nasıl oluyor da Sirius gezegenini ve tüm yıldızları biliyor. Sedat Kaya açıkladı

Dogonları anlatan Sedat Kaya kabilenin ilginç bir şekilde bilgi sahibi olduğu konuları aktardı. Uzaydan gelen içi dolu gemi nereye indi?