Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması 'Anti Fenerbahçe lobisi Fenerbahçe'yi katletti'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sarı-Lacivertli ekip bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar; Sivasspor'un son dakikalarda kazandığı penaltıya tepki gösterdi.

Hakem Cihan Aydın'ın penaltı kararını eleştiren isimlerden biri de ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar oldu.

Ahmet Çakar karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklama gündem oldu.

Çakar şu ifadeleri kullandı: "Verilen penaltı kesinlikle yanlış.Sivassporlu oyuncusu Djiku nun temasını hissedip kendini yere ve livakovin in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti- Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir….."