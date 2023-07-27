Akbelen’de ağaç katliamı sabah saatlerinde başladı. Canımız yanıyor

Editör: Özlem Kıral

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen ormanı, kömür madeni sahasının genişletilmesi için testere ve dozerlere teslim edildi.

Limak ve İÇTAŞ’ın talan etmek istediği Akbelen Ormanı’nda sabahın ilk saatlerinde ağaç kesim işlemleri başladı.

Ağaçlar için direnen gençler ise jandarmaya ağlayarak isyan etti.

Gençlerin, “İşkence yapıyorsunuz canımız yanıyor” dediği duyuluyor.

Video "Akbelenyuvamızvermeyeceğiz" hesabından paylaşıldı.

Öte yandan Pazartesi günü ormanı ablukaya alan jandarma dün de direnişçilere biber gazı ve coplarla saldırmış, bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ağaçlara sarılan köylüler jandarmanın müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.

NELER OLDU?

Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayan köylüler, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlamak için Akbelen ormanında maden sahasının genişletilmesine karşı direniyorlardı.

Köylüler, iki yıldır ormanın girişinde çadır kurarak nöbet tutuyorlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA, çadırlı nöbet alanına baskın düzenledi. Köylülerin direnişi kırılarak, bölgeye girişleri yasaklandı.

Ağaçlara sarılarak ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan köylülere ve çevrecilere jandarma ve polis TOMA'larla müdahale etti.

Akbelen'de orman kıyımına karşı desteğe gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı'nın asayiş nedeniyle önü kesildi.