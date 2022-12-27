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  • AKP 35 bin memuru önce mağdur etti şimdi de bakan Bilgin’le umut veriyor. Taşeron, çırak ve stajyerlerin umutlarını tek

AKP 35 bin memuru önce mağdur etti şimdi de bakan Bilgin’le umut veriyor. Taşeron, çırak ve stajyerlerin umutlarını tek bir cümleyle söndürmüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesi için çalışıyoruz” ifadeleri sonrası ümitlenen 3600 mağduru kamu şefleri, meclisten acil çözüm bekliyor. Bilgin, geçmişte stajyer, çırak ve taşeronla ilgili sözlerinin de aksi beyanlarla umutları kırmıştı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:26
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AKP 35 bin memuru önce mağdur etti şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le umut veriyor. Taşeron, çırak ve stajyerlerin umutlarını tek bir cümleyle söndürmüştü

AKP 35 bin memuru önce mağdur etti şimdi de bakan Bilgin’le umut veriyor. Taşeron, çırak ve stajyerlerin umutlarını tek bir cümleyle söndürmüştü
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

AKP’nin mağdur ettiği gruplara bir yenisi daha eklendi. Çırak, stajyer ve taşeronlardan sonra kamu şeflerinin de ümitleri kırıldı.

Din görevlileri, hemşireler, polisler ve öğretmenler 3600 ek gösterge kapsamına alınırken kamuda çalışan şefler düzenleme dışında tutuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelen tepkiler üzerine ay başında yaptığı açıklamada “Kapsamın genişletilmesi için çalışıyoruz” ifadeleri kullanmıştı.

Bakanın bu sözünü hatırlatan mağdurlar, torba yasayla mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. 35 bin şef ve şef emeklisi, “Üst’e var. Ast’a var. Yönetici olmamıza rağmen bir tek kamu şefleri bizlere 3600 ek gösterge yok. Böyle adalet olmaz. Mecliste de bu konu milletvekilleri tarafından dile getirildi. Acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, çocukluğundan beri çalışan çırak ve stajyerlerin EYT kapsamına alınmayacağını açıklamış, 2 ay önce çalışmalarını tamamladıkları taşerona kadronun şu an gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

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lafazan
27.12.2022 12:49
İddia ediyorum bu çalışma bakanının devlet dairesi içerisinde ki yapılmadan zerre kadar haberi yok...ŞEF muhtemelen lokantada aşçıbaşı gibi geliyordur ona..  
 
FARUK
27.12.2022 12:46
Teknikerlerde 3600 ek gösterge mağduru.Bekçiye var imama var saklık teknikerine var diğer branş teknikerlere yok.  
 
Faruk Yılmaz
27.12.2022 12:35
aha bunlar bize taaa 2016 yılında taşeron işçiye kadro sözü verdi hâlâ tutacaklar. aradan geçti 6 yıl.  
 
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