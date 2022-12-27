AKP 35 bin memuru önce mağdur etti şimdi de bakan Bilgin’le umut veriyor. Taşeron, çırak ve stajyerlerin umutlarını tek bir cümleyle söndürmüştü

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

AKP’nin mağdur ettiği gruplara bir yenisi daha eklendi. Çırak, stajyer ve taşeronlardan sonra kamu şeflerinin de ümitleri kırıldı.

Din görevlileri, hemşireler, polisler ve öğretmenler 3600 ek gösterge kapsamına alınırken kamuda çalışan şefler düzenleme dışında tutuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelen tepkiler üzerine ay başında yaptığı açıklamada “Kapsamın genişletilmesi için çalışıyoruz” ifadeleri kullanmıştı.

Bakanın bu sözünü hatırlatan mağdurlar, torba yasayla mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. 35 bin şef ve şef emeklisi, “Üst’e var. Ast’a var. Yönetici olmamıza rağmen bir tek kamu şefleri bizlere 3600 ek gösterge yok. Böyle adalet olmaz. Mecliste de bu konu milletvekilleri tarafından dile getirildi. Acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, çocukluğundan beri çalışan çırak ve stajyerlerin EYT kapsamına alınmayacağını açıklamış, 2 ay önce çalışmalarını tamamladıkları taşerona kadronun şu an gündemlerinde olmadığını belirtmişti.