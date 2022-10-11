AKP’ye yeni katılan Mehmet Ali Çelebi siyaseti bırakma şartını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası önce Memleket Partisi'ne geçen, son olarak oradan da istifa ederek AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepki mesajlarının ardından bir paylaşımda bulundu.

"SİYASETİ BIRAKMAYI SÖZ VERİYORUM"

Çelebi paylaşımında, "FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum: Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile resmen AKP’ye geçtiğini duyurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti.