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AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama

AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye akrabası Ali Haydar Çelebi'den çok sert bir tepki geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 20:45
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AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabası Ali Haydar Çelebi'den zehir zemberek açıklama

AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
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Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldı. Çelebi yaptığı açıklamada, AKP'ye katılmasını "Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de Çelebi'nin akrabası olan Ali Haydar Çelebi'den geldi.

Sosyal medyadan Mehmet Ali Çelebi'ye ateş püsküren Ali Haydar Çelebi, "Bizim kanbağımızı taşıyanlar mayasını Ali'den düşüncesini Mustafa Kemal Atatürk'ten alır. Akraba olarak onunla olan kanbağımızı kabul etmiyoruz" dedi.

Ali Haydar Çelebi şunları yazdı:

Mehmet Ali Çelebi,AKP saflarına katıldı.Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum"dedi

Bizim kanbağımızı taşıyanlar mayasını Ali'den düşüncesini Mustafa Kemal Atatürk'ten alır
Akraba olarak onunla olan kanbağımızı kabul etmiyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini silmeye çalışan ve Ülkemizin topraklarını peşkeş çeken partiye katılmak hizmet değil,çıkardır,
AKP'nin bu ülkeye verdiği zararlara onay vermektir. 
Oturacağın o koltukta gözyaşları var
Katar vatandaşı olarakta görmek isteriz seni."

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