Enver Aysever’den AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye olay tepki. Canlı yayında çılgına döndü

Geçtiğimiz yıl CHP'den, bu yıl ise Memleket Partisi'nden ayrılan Çelebi'nin, AKP'ye geçmesine canlı yayında tepki gösteren gazeteci Enver Aysever'in yaptığı hareket sosyal medyada olay yarattı.

AKP'ye katılma kararı alan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi bir anda siyaset gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak AKP'ye geçen Çelebi'ye farklı cephelerden çok ciddi tepkiler gelirken bir tepki de gazeteci Enver Aysever'den geldi.

"ALLAH DA BENİM CEZAMI VERSİN"

İlk olarak eski tarihli yazısını okuyan Enver Aysever, ardından 'Allah da benim cezası versin' diyerek elindeki kağıdı yırttı. Aysever'in canlı yayındaki bu hareketi sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.