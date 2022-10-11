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  • Enver Aysever’den AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye olay tepki. Canlı yayında çılgına döndü

Enver Aysever’den AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye olay tepki. Canlı yayında çılgına döndü

Tele 1'deki programda, AKP'ye katılan Çelebi'ye tepki gösteren Enver Aysever, daha önceleri yazdığı 'Genel Kurmay Başkanı olsun' yazısını "Allah da benim cezamı versin" diyerek yırttı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:47
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Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması olay oldu! Enver Aysever canlı yayında o yazıyı yırttı

Enver Aysever’den AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye olay tepki. Canlı yayında çılgına döndü
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Geçtiğimiz yıl CHP'den, bu yıl ise Memleket Partisi'nden ayrılan Çelebi'nin, AKP'ye geçmesine canlı yayında tepki gösteren gazeteci Enver Aysever'in yaptığı hareket sosyal medyada olay yarattı.

AKP'ye katılma kararı alan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi bir anda siyaset gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak AKP'ye geçen Çelebi'ye farklı cephelerden çok ciddi tepkiler gelirken bir tepki de gazeteci Enver Aysever'den geldi.

"ALLAH DA BENİM CEZAMI VERSİN"

İlk olarak eski tarihli yazısını okuyan Enver Aysever, ardından 'Allah da benim cezası versin' diyerek elindeki kağıdı yırttı. Aysever'in canlı yayındaki bu hareketi sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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