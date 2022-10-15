Ali Babacan: Bugün ihmalleri konuşma günü değil, bugün acıyı paylaşma günü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Erzurum’da, “Büyük bir acının ortasındayız. Bu acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz doğrusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra’ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik” diye konuştu. Babacan, "Allah bir daha büyük acılar bu millete göstermesin. Bugün ‘Ne oldu, nasıl oldu’ bunları konuşma günü değil. Bugün, acıyı paylaşma günü. Onun için kalbimiz Amasra’da. Hayatını kaybedenler ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle, yakınlarıyla beraber kalbimiz" dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciası nedeniyle Erzurum’daki mitingi iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, DEVA Partisi Erzurum İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Babacan şöyle konuştu:

“BÜYÜK BİR ACININ ORTASINDAYIZ”

“Büyük bir acının ortasındayız. Bu acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz doğrusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra’ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayı belki artabilir, artmamasını ümit ediyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

“HEPSİ CAN, HEPSİNİN EŞİ, ÇOCUĞU, YAKINLARI VAR”

Sayıdan bahsedince belki anlamını yitiriyor gibi, sadece bir sayıdan bahsediyoruz ama şu ana kadar ismi açıklanan, hayatını kaybeden madencilerimizin isimlerini anayım. Arkasından da hepsinin ruhu için Fatiha okuyacağız. Bunlar ismi açıklananlar. 27-28 tanesinin ismi resmen açıklandı. Hepsi can, hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz, vatandaşımız, hepsi insan.

ÖLEN MADENCİLERİN İSİMLERİNİ TEK TEK OKUDU

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelek, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet ve ismi henüz açıklanmayan tüm madencilerimiz için hep beraber Fatiha okuyalım.

“YARALILARIMIZA ACİL ŞİFA DİLİYORUZ”

Allah yakınlarına sabır versin. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza buradan, Erzurum’dan acil şifa diliyoruz. Bugün gerçekten Erzurum’da çok güzel bir hazırlık vardı. İl Başkanımız sağ olsun, tüm ilçe başkanlarımızla beraber Erzurum’da büyük bir etkinlik hazırlığını yapmıştık. Ancak Amasra’da acı büyükken bizim burada farklı bir etkinliği yapmamızın doğru olmayacağına bu sabah karar verdik. Zaten ilk vefat haberlerini, Erzurum’a uçağımız indikten sonra almaya başladık. Sabahleyin arkadaşlarımızla hızlı bir istişare yaptık. ‘Bu mitingi iptal edelim’ dedik. İl Başkanlığımıza teşekkür ziyareti için gelmek istedim. Haftalardır emek harcadılar. Teşekkür ziyareti için arkadaşlarımızla kısa bir sohbet edeceğiz.

“ÇALIŞMALAR YOĞUN OLDUĞU İÇİN YARIN AMASRA’YA İNTİKAL EDECEĞİZ”

Arkasından da planladığımız gibi Ankara’ya intikal edeceğiz. Arama kurtarma çalışmaları çok yoğun olduğu için taze taze değil de yarın kısmet olursa, sahadaki duruma bakacağız, heyetimizle beraber ben de yarın Amasra’ya intikal edeceğim.

Şu anda Zonguldak İl Başkanımız, Bartın İl Başkanımız, tüm ilçe başkanlarımız, Batı Karadeniz’deki tüm teşkilatımız şu anda Amasra’da olay yerinde. Dün akşam haberi ilk il başkanımızdan aldım.

“BUGÜN ACIYI PAYLAŞMA GÜNÜ”

Allah beterinden saklasın, Allah bir daha büyük acılar bu millete göstermesin. Bugün ‘Tedbirleri, ne oldu, nasıl oldu’ bunları konuşma günü değil. Bugün, acıyı paylaşma günü. Onun için kalbimiz Amasra’da. Hayatını kaybedenler ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle, yakınlarıyla beraber kalbimiz.

Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm milletçe başımız sağ olsun.”