Ali Erbaş eline yazdığı duayı kopya çekerek okumuştu. Erdoğan'ın sunucusu kıkır kıkır gülmüştü

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dua okuması için sahneye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı davet etti. Arkalarında ise Erdoğan'ın ve açılış töreninin sunucusu Metin Kaptanoğlu vardı.

Erdoğan'ın solunda duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, duayı eline yazdığı nottan kopya çekerek okumaya başladı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkan Yardımcısı da olan Metin Kaptanoğlu bu olaya tanık olunca kıkır kıkır gülmeye başladı.

Kaptanoğlu, güldüğü esnada başını öne eğerek Erdoğan'ın arkasına saklanmaya çalışsa da görüntülerde çıkmasına engel olamadı.

Ali Erbaş'ın 'İyi derecede' Arapça bilmediği bir kaç gün önce ortaya çıkmıştı.