Fatih Portakal Ali Erbaş’ı yerin dibine sokacak sözler sarf etti. Arapça soruya cevap veremedi

Ayşe Memiş
Fatih Portakal Ali Erbaş’ı yerin dibine sokacak sözler sarf etti. Arapça soruya cevap veremedi
Fatih Portakal, özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazan ama Arapça soruya cevap veremeyen Ali Erbaş’a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça sorusunu anlamayarak Türkçe’ye çevirtti. Ancak Erbaş’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyor.

FATİH PORTAKAL’DAN SERT SÖZLER

Gazeteci Fatih Portakal ise Erbaş’ın Türkçe tercüme istemesine tepki gösterdi. Sözcü TV’de açıklamalar yapan Portakal, “Özgeçmişinizde çok iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. Açık şekilde yalan beyan ya” dedi.

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Devamında ise Portakal şunları dedi:

Erbaş'ın özgeçmişinde çok iyi Arapça bildiği yazıyor ama Arapça soru gelince etrafına şöyle bir bakıyor 'Türkçe olarak şey yapar mısınız?' diyor. Ali Bey neden yalan beyanda bulunduz? Özgeçmişinizde çok iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. Neyseniz o arkadaş. Ne kadar biliyorsanız o kadar. Yalan söylemenize gerek yok. O kadar çok yıpranmış bir kurumun başındaki bir isimden bahsediyoruz ki. Hala da o koltukta oturabiliyor. Açık şekilde yalan beyan ya. Ortaya çıkan manzara bu işte. Çok küçük düşürücü bir durum.

BİYOGRAFİSİNDE İYİ DERECE ARAPÇA BİLİYOR YAZIYOR

Öte yandan Erbaş’ın biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan özgeçmişi:

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