Diyanet Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor mu? Arapça soru karşısında dondu kaldı, Türkçe tercüme istedi

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Diyanet Başkanı Ali Erbaş Arapça bilmiyor mu? Arapça soru karşısında dondu kaldı, Türkçe tercüme istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde, “İyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor” ifadesi bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yöneltilen Arapça soruyu anlamayarak Türkçe tercüme istedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulundu.

Önce Bağdat'a ardından da Erbil'e giderek birtakım temaslarda bulunan Erdoğan’a eşlik eden heyette Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

ARAPÇA SORU İÇİN TÜRKÇE TERCÜME İSTEDİ

Erbaş, Bağdat’ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi’ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Erbaş, kendisine Arapça yöneltilen bir soruyu anlamayarak Türkçe tercüme istedi. Erbaş, soruya yanıtını da Türkçe verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyanın gündemine oturan o anlar, bazı kullanıcıların, “Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?” sorularına ve tartışmalarına neden oldu.

ÖZGEÇMİŞİNE GÖRE ARAPÇA BİLİYOR

Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde “İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir” ifadeleri yer alıyor.

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Ali Erbaş'ın özgeçmişinde ileri derecede Arapça bildiği bilgisi Diyanet'in sitesinde yer alıyor ancak bu video sonrasında sosyal medyada "Arapça bilmiyor mu" tepkileri oluştu.

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