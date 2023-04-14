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Psikolojik Danışmanlar verilen atama sözünün tutulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı 2 ay önce söz vermişti

Milli Eğitim Bakanı Özer’in 2 ay önce her okula bir psikolojik danışman sözünün halen gerçekleştirilmediğini belirten mağdurlar, 25 bin okulda halen psikolojik danışman olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 16:15
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Psikolojik Danışmanlar verilen atama sözünün tutulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı 2 ay önce söz vermişti

Psikolojik Danışmanlar verilen atama sözünün tutulmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanı 2 ay önce söz vermişti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 2 ay önce verdiği sözü tutmaması üzerine Psikolojik Danışmanlar Türk PDR Derneği öncülüğünde Norm güncellemesi ve ek atama talebiyle Ankara ve eş zamanlı 12 ilde gerçekleştirilen Basın açıklamasıyla seslerini yetkilileri duyurmaya çalıştı.

Basın açıklamasında konuşan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR) Genel Başkanı Mesut Yıldırım, hatırlatarak "Her okula psikolojik danışman, şimdi değilse ne zaman?" diye sordu.

ÖZER İKİ AY ÖNCE ÇALIŞTAYDA SÖZ VERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da düzenlenen ‘Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayında rehber öğretmen atamalarıyla ilgili, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizin her okulda en az bir tane olacak şekilde olmasını planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

“HER OKULA BİR DANIŞMAN SÖZÜ TUTULMADI”
28 Mart 2023’te açıklanan atama takviminde ise rehberlik alanına sadece 3 bin 604 kontenjan ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kontenjanlara isyan eden Psikolojik danışman/rehber öğretmenler, hayal kırıklıklarını “'Her okula bir psikolojik danışman/rehber öğretmeni atamasına öncelik vereceğiz' sözünün bizim gibi atama bekleyen rehber öğretmenler ve öğrenciler için de bir müjde olduğunu sanmıştık. Fakat bugün açıklanan kontenjanla birlikte bu bir müjde değil, aksine beklenti altı bir sayıymış. Son 4 yılda yaşanan pandemi ve deprem felaketlerinin ardından zaten halihazırda olan zorbalık, zorunlu göçün doğurduğu uyum sorunları ve davranışsal bağımlılık sorunlarının çözümü için en doğru yolun psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler olduğu bu kadar belliyken açıklanan kontenjan bu sorunların çözümü için yeterli değil” ifadeleriyle dile getirmişti.

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