''Anıtkabir 2023'te yakılacak'' diyen şahıs nasıl İçişleri Bakanı'nın danışmanı oluyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda müşavirlik yaptığını ve Bakan Süleyman Soylu'nun trol ordusunu iddia ettiği Emin Şen'in 'eminimsi' ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

FETÖ'YE ÖVGÜLER DÜZMÜŞ

FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı paylaşımlarda, Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağı ifadeleri de var.

"AKP ve Gülen Cemaatini barıştıralım" paylaşımının da yapıldığı profilin daha sonra kapatıldığı anlaşıldı.

“NASIL DEVLET GÖREVLİLERİNE BU KADAR YAKIN DURABİLİR”

Konuyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş şunları söyledi:

“Bir insan nasıl böyle söylemlerde bulunabilir. Diyelim ki bulundu, nasıl devlet görevlilerine bu kadar yakın durabilir? Anıtkabir’i Yakmaya hiçbir grubun gücü yetmez”

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik trol ordusu olduğunu söylerken, başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığı iddiasında bulundu.

CHP'li Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti hakkında iktidarı eleştirmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamayı da Şen'in attığını iddia etti.

TOLGA ŞAHİN’E KONUŞTU

Gelişmelerin ardından Yeniçağ'dan Tolga Şahine konuşan Emin Şen0 İçişleri Bakanlık Müşaviri olduğunun yalan olduğunu, Süleyman Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söylerken Özgür Özel’in paylaştığı faturalar benimle ilgili değil, kardeşim olduğunu söylediği kişi kardeşim değil açıklamasında bulundu. Şen ayrıca Özel’in kritik bir hata yaptığını belirtirken “Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi. Şen avukatı tarafından detaylı bir açıklamanın daha sonra yapılacağını ise aktardı.