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İnsanlığımızdan utandık. 'Yardım' diye gönderdiklerine bakın

10 ili yıkıp geçen deprem sonrası bir çok ilde yardım kampanyaları düzenlenirken, depremzedeler için toplanan yardım paketlerinden çıkanlar hem şaşırttı hem de utandırdı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 00:00
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İnsanlığımızdan utandık. 'Yardım' diye gönderdiklerine bakın

İnsanlığımızdan utandık. 'Yardım' diye gönderdiklerine bakın
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yakın şiddette bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın şiddetini 7,6 olarak belirlediği ikinci depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Depremzedeler için toplanan yardımlar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Yenikapı'daki toplanma noktasına gelen yardım paketlerinden çıkan ürünler, İstanbul gönüllülerinin tepkisini aldı.

'Yardım, evdeki eskileri vermek değildir'

İstanbul gönüllüleri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, toplanan deprem yardımlarının içinden çıkanlara, "Bunu paylaşmak istemezdik ama vermek istediğimiz mesajı anlatmanın en iyi yolu bu olacak... Bu ürünler 'yardım' olarak Yenikapı'ya geldi.Deprem bölgesine yardım göndermek, evdeki eskileri vermek değildir! Lütfen ihtiyaç listesi dışına çıkmayın, kullanılmış kıyafet göndermeyin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

 

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