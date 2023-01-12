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Apple Watch ABD'de yasaklanabilir. İşte nedeni

Apple serisi patent sorunu yaşıyor. Son davaya göre Apple'ın kandaki oksijen seviyesini ölçen ürünlerin patentini izinsiz şekilde kullandığı iddia edildi. Bu sebepten Watch'in yasaklanabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:28
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Apple Watch patent sebebiyle ABD'de yasaklanabilir

Apple Watch ABD'de yasaklanabilir. İşte nedeni
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Apple Watch Series 6 ve sonraki modeller, nabız oksimetresi özelliği sayesinde kandaki oksijen seviyesini takip etmesi ile biliniyor. Ancak tıbbi ürünler üreten bir marka olan Masimo, Apple’ın kendi patentlerini kullandığını iddia etti. İki şirketin, Watch Series 6 ve sonrası için yasal bir anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıktı.

İKİ ŞİRKET YASAL ANLAŞMAZLIK YAŞADI

Masimo, Apple’ı nabız oksimetresiyle ilgili patentleri çalmakla suçladı ve teknoloji devine dava açtı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nda (ITC) görülen davada, Apple’ın Masimo’nun patentlerinden birini ihlal ettiğine karar verildi.

ITC, kandaki oksijen seviyesini takip eden Apple Watch modellerinin ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Masimo CEO’su Joe Kiani, bu kararının piyasadaki adaleti geri kazanmaya yardımcı olacağını dile getirdi.

ŞU AN İÇİN YASAKLANMADI

Kiani tüm bunların yanında Apple’ı diğer şirketlerin yeniliklerini çalan ve bu yenilikler üzerinden gelir elde eden bir şirket olarak nitelendirdi. Apple konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, davaya itiraz etmeyi planladığını duyurdu. Ancak cihaz şu ana kadar yasaklanmadı.

KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİNİ ÖLÇEMİYOR

Bir süre önce ortaya çıkan başka bir iddia ise Apple Watch kandaki oksijen seviyesini ölçen sensörün, koyu ten rengine sahip insanlarda verimli çalışmadığı yönündeydi. İddialara göre uzun zamandır bu tür cihazlar cilt rengine dayalı olarak kandaki oksijen seviyesini ölçme konusunda sıkıntılar yaşamakta olarak tanımlandı.

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