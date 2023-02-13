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Depremzedenin sözlerini gözyaşları içinde paylaştı. Burada zenginlik para etmiyor

Hatay'da günlerdir depremzedelere yemek yaparak onlara yardımcı olmaya çalışan Eceabat'lı esnaf Ömür Güz, paylaştığı videoyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 03:19
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Çanakkaleden deprem bölgesine giden esnaf yaptıklarını gözyaşları içinde anlattı

Depremzedenin sözlerini gözyaşları içinde paylaştı. Burada zenginlik para etmiyor
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Depremin hemen ardından yüzbinlerce insan afetin yaşandığı bölgelere yardım için koştu. Depremzedeler için ellerinden gelen her türlü yardımı uykusuz bir şekilde vermeye devam eden yardımsever kişiler, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile deprem bölgesindeki havayı da aktarıyor.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Buna dair bir paylaşım da depremin ilk günü yardım için Çanakkale'den yola çıkan ve günlerdir uykusuz bir şekilde çalışan Eceabat'lı esnaf Ömür Güz oldu. Paylaştığı videoda bir depremzedeye yaptığı yardım sonrası aldığı tepkileri anlatan Güz hem ağladı hem de izleyenleri ağlattı.

İşte Ömür Güz'ün yaşadıkları:

Bagajı suyla doldurdum, arka koltuğu gıda malzemeleriyle doldurdum. Yemekler yaptım ona, kuru fasulye, pilav paket yaptım.

Tüm ailesine yetecek kadar. Bana dedi ki burada zenginlik para etmiyor. Bugün burada bunu yaşadım ve gördüm. Mutluluktan dilim dönmüyor.

Çanakkale'den çıktığımdan beri uyumadım.

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