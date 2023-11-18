Arda Güler Real Madrid forması giyemeden Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Bomba iddia

Real Madrid haberleri yapan İspanyol gazetesi Defansa Central'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklifte bulundu.

Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez'in teklife olumsuz yaklaşırken ara transfer dönemine kadar fikrinin değişebileceği belirtildi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Fenerbahçe'den gittiğinden bu yana 4 ayda 3 kez sakatlanan Arda, henüz Real Madrid forması giyemedi.

TEDAVİSİNDE BÜYÜK HATALARIN YAPILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili olarak Real Madrid'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin daha önce yaptığı açıklamada, "Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırttı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış." ifadelerini kullanmıştı.