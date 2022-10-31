WhatsApp'ta numarayı kaydetmeden kişilerin kim olduğu görülecek. Tasarımı belli oldu

WhatsAppBetaInfo'nun Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, artık kişilerin kim olduğunu görmek için numarasını rehbere kaydetmeye gerek yok. Çünkü uygulama bünyesine getirmiş olduğu yeni güncellemeyle grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer vereceği ifade edildi. Tasarım olarak ise gruplarda yer alacak profil fotoğraflarının, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacağı belirtildi. Profil fotoğrafı kullanmayan kişilerin ise varsayılan profil simgesiyle görüneceği aktarıldı. Ek olarak profil simgelerinin isimle aynı renkte olacağı açıklandı.

Bu özellik sayesinde isim kullanmayan kişilerin en azından profil fotoğrafının görüleceği ve oluşabilecek tüm karmaşaların engellenileceğine inanılıyor. Rehberinin şişmesini istemeyen kişiler için yapılan bu güncelleme numara kaydetmek istemeyen WhatsApp kullanıcıları da kimin hangi mesajı attığını isme bakmadan kolayca anlayabilecek.

WhatsApp gruplar için profil fotoğrafı özelliğinin şu an için test aşamasında olduğu aktarıldı. Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

WABetaInfo, bu güncellemeye ek olarak geçtiğimiz günlerde Bulanıklaştırma Aracı’nı uygulamaya getireceğini duyurmuştu. Bulanıklaştırma Aracı sayesinde kullanıcılar, özel ya da hassas içerikli fotoğrafları düzenleyerek hızlı bir şekilde sansür uygulayabilecekler.