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WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliği geliyor

WhatsApp'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görselinde yeni bir güncelleme yapıldığı ortaya çıktı. Uygulamada artık kullanıcılar kendi kendilerine mesaj atabilecek. Ancak özelliğin şu anda test aşamasında olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:29
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WhatsApp'ta kullanıcılar kendi kendine mesaj atabilecek

WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliği geliyor
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Dünya çapında 3.71 milyar aktif kullanıcısıyla en çok kullanılan uygulama olan WhatsApp, dün blog hesabından paylaştığı yazıyla kullanıcılarının kendine mesaj gönderebileceği bir özelliği test ettiklerini duyurdu.

WhatsApp için şimdilik test aşamasında olan kendine mesaj gönderme özelliğini normal bir kullanıcıya mesaj gönderiyormuş gibi kullanabilecek. WhatsApp kişilerin yer aldığı listede ek olarak hesabın sahibi de görünecek.

Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu aktarıldı. İlerleyen güncellemelerde kişi listesinin yenilenmesiyle birlikte senkronize olacağı ifade edildi.

Kendine mesaj gönderme özelliği, Android ve iOS işletim sistemi yer alan cihazlarda WhatsApp Beta sürümünde test aşamasında bulunmaktadır. Yeniliğin tamamlanıp kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için açıklanmadı.

WhatsApp ayrıca, yine test ettiği bir özellikle grup sohbetlerinde kişilerin profil fotoğrafına yer verecek. Gruplar sohbetlerinde görünecek profil fotoğraflarını, mesaj balonlarının sol tarafında yer alacak. Profil fotoğrafı kullanmayan kişiler ya da gizlilik nedeniyle görünmeyen fotoğraflar ise varsayılan profil simgesiyle görünecek.

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