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WhatsApp'ta artık ekran görüntüsü alınamayacak. Kullanıcıları şok eden özellik

WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya gelen 'kısa süreli mesaj' ve 'bir kez görüntüle' güncellemesinden sonra bu güncellemenin işlevsiz olduğunu belirterek ekran görüntüsü alınarak mesaj ve fotoğrafların arşivlendiğini söylemişti. WhatsApp artık bu mesajların ve fotoğrafların ekran görüntüsü alımını engelledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:58
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WhatsApp'ta artık ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp'ta artık ekran görüntüsü alınamayacak. Kullanıcıları şok eden özellik
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WhatsApp, 'bir defa görüntüle' seçeneğiyle paylaşılan fotoğraflarda ekran görüntüsü almayı engelleme özelliğini uygulamaya getirdi. WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği sayesinde, kullanıcılar bir kez görüntülenebilen fotoğraf, mesaj veya videolarında artık ekran görüntüsü alamayacak.

Sosyal medyada paylaşılan aşağıdaki fotoğrafta da görebileceği gibi, bir kez görüntülenebilen fotoğraflar ve videolardan ekran görüntüsü ve ekran kaydı almak bu gün itibarıyla mümkün olmayacak. Kullanıcılardan biri ekran görüntüsü almaya çalıştığında ise karşısına "Ekran görüntüsü engellendi. Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi." bildirimi düşecek.

Yeni özellikle alınan bildirimler bazı kullanıcıları şok ederken bazı kullanıcıları da sevindirdi. Bir Twitter gönderisinde söz konusu bildirimin ekran görüntüsünü alarak güncellemeyi paylaşarak duyuran bir kullanıcı, "Arkadaşlar geçmiş olsun" ifadesini kullandı. Bu özelliğin tartışma konusu olacağı üzerinde duruluyor.

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