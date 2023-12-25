Ömer Üründül İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisindeki yanlışlarını tek tek sıraladı. Nereden çıktı bu büyük icat!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan derbi sonrası spor yazarları her iki takımın da ortaya koyduğu futbol için "hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

Ancak Sabah yazarı Ömer Üründül'ün hedefinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal vardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, kariyer sezonunu geçirdiği sağ kanatta harikalar yaratan İrfan Can Kahveci'yi, Fred'in yerine 8 numara pozisyonunda görevlendirmesi için "büyük icat" yorumu yapan Ömer Üründül şu ifadeleri kullandı:

3 SENEDİR OYNATMADIN!

"Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın çok büyük yanlışlarına… Bu kadro teşkili nereden aklına geldi? İrfan Can 3 senedir orta sahada oynamıyor. Fred'in sakatlık döneminde zayıf rakiplere karşı bile hiç bu bölgede oynatmadın. Bu büyük icat Galatasaray derbisine mi rastladı?"

Ömer Üründül ikinci yarıdaki futbol ve yapılan değişiklikler konusunda şöyle devam etti:

TADİC'TE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

"İlk yarının röntgeni şöyle; Fenerbahçe sahasında oynuyor, kaleye gidemiyor, Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 60! Nihayet ikinci yarıda bu maçta hiç dışarıda kalmaması gereken İsmail'i sahaya sürdü. İrfan Can alıştığı yere geldi ama ilk devrede fizik açıdan yıpranmıştı zaten. Tadic haftalardır kolay maçlarda bile yürüyerek oynuyor. Bir de karşısında Boey var… Tadic 69. dakikada çıkana kadar Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Zaten King girdikten sonra ancak Boey'un dengesi bozuldu."