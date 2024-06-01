Atama kararları Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak nezdindeki Büyükelçiliği görevine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Anıl Bora İnan'ın getirildiği duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Başmüfettişliklerine beş yeni isim atandı; bunlar Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ise Musa Turhan'ın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinden alınarak yerine Enver Verep'in atandığı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda da Çalışma Genel Yardımcısı pozisyonunda değişikliğe gidilerek Hakkı Şekerbay'ın görevine son verildiği ifade edildi.