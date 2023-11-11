Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı

Volkan Aliakar/ YENİÇAĞ

İstanbul'da lodos fırtınası vardı.

Normal hava şartlarında bile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynamak çok zor. Hele tribünden izlemek çile!

"Bedava" deseler gidilecek stat değil. Sahada mücadele eden takımların ismi hiç fark etmez. Zaten bunu her maçta tribünlerin "bomboş" olmasından net anlıyoruz.

Tek güzel yanı adının içinde ATATÜRK olması.

Hazır ismini dile getirmişken; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz... O'na her geçen gün artan bir özlem duyuyoruz... Ruhun şad olsun ATAM.

Şiddetli rüzgar eşliğinde başlayan maçta ne atılan paslar yerini buluyor ne de şut denemelerinden bir sonuç çıkıyordu. Mesela rüzgarı arkasına alan Sivasspor'da; kaleci Ali Şaşal degaj yapıyor top Karagümrük kalecisi Emre Bilgin'e kadar gidiyordu. Tam tersi durumda ise meşin yuvarlak orta sahaya bile ulaşmıyordu!

Maçı anlatan spiker bir ara "Allah korusun buradan uçup kendimi sahada bulabilirim" dedi. Anlayın yani nasıl estiğini...

Geriden oyun kurma ısrarı ev sahibi Karagümrükspor'u ilk dakikalarda fazlasıyla zorladı.

Sivasspor ön alan baskısı sonucu kazandığı toplarla birkaç pozisyon buldu. Henüz ilk saniyelerde Gerson Rodrigues kazandığı topla ceza sahasına girdi, net bir fırsatı harcadı. Bu atak golle sonuçlansa Sivasspor maça adeta 1-0 önde başlayacaktı.

Rüzgarı arkasına alan konuk ekip Sivasspor gole daha yakın bir oyun sergilerken, öne geçen taraf ev sahibi oldu. Taç atışının ardından gelişen pozisyonda Eysseric fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda bir de yağmur başladı, çile daha da katlandı!

Karagümrük bu kez arkadan esen rüzgarla daha etkili gözüktü. Güven Yalçın ceza sahası dışından sol ayağıyla öyle bir vurdu ki, Ali Şaşal neye uğradığını şaşırdı, topu ağlarında gördü. Son sözü 84'te oyuna girip 1 dakika sonra golünü atan Serdar Dursun söyledi: 3-0.

Bu galibiyetle Karagümrük puanını 14'e yükseltti, Sivasspor ile eşitlendi. Alkışı ise bu zor şartlarda mücadele eden iki takım futbolcuları aldı.