Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifasının geçerli olmadığı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu Başkanı Akpınar açıkladı

Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçında, 'Hükümet istifa' tezahüratında bulundu.

Bu tezahürat basında geniş yankı bulurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

Bahçeli'nin bu kararının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldıklarını duyurdu.

BAHÇELİ'NİN İSTİFASININ GEÇERLİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar, Devlet Bahçeli'nin istifası sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

Ahmet Akpınar açıklamasında, ''Dün geceden beri çok sayıda soru geldi,tek tek cevap vermek yerine BEŞİKTAŞ JK Tüzüğü'müzün 13 cü maddesini paylaşıyorum...kısacası SOSYAL MEDYA yada YAZILI AÇIKLAMA yolu ile İSTİFA EDİLMESİ GEÇERLİ DEĞİLDİR yazılı başvuru gerekir...'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Tüzüğü'nün 13. maddesinde ''Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur.'' sözleri yer alıyor.