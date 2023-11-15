Bahçeli, Engin Alan çıktığında 'iyi ki AYM var' demişti. Can Atalay kararından sonra ise 'AYM kapatılsın' dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında yaptığı ‘Anayasa mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır’ sözleri çok tartışılmıştı. Bu sözler üzerine sosyal medyada arşiv açıldı. Bahçeli’nin 2014 yılında dönemin MHP milletvekili olan Engin Alan’ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı konuşma gündem oldu. Bahçeli o günlerde ‘İyi ki Anayasa Mahkemesi var’ demişti.

‘KAPATILMALI YA DA YENİDEN YAPILANDIRILMALI’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı.

Gelinen noktada iki seçeneğe işaret eden Bahçeli "Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır." görüşünü savundu.

Bahçeli "Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzenin safrası ve sancısıdır." diyerek, mahkemenin TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında kesinleşmiş 18 yıllık cezası bulunan Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararına tepki gösterdi.

‘İYİ Kİ ANAYASA MAHKEMESİ VAR’

Devlet Bahçeli’nin bu çıkışından sonra ise sosyal medyada geçmiş dönemde yaptığı bir konuşma tekrar gündem oldu.

Bahçeli, 2014 yılında partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma da AYM’ye övgüler dizmiş, 'İyi ki Anayasa Mahkemesi vardır, iyi ki vicdanı sapmayan hakimler görev başındadır' ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti.

Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Sürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.