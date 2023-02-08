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Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak isteyenler için açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:20
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Bakanlıktan depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için açıklama

Depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak isteyenler için açıklama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı, güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.

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