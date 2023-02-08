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Kılıçdaroğlu: Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var

Kılıçdaroğlu, iktidara depremden sonra tutuklanan gençleri ve gazetecileri serbest bırakması için çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:11
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Kılıçdaroğlu: Ya hepimizi tutuklayın ya da tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın

Kılıçdaroğlu: Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem paylaşımları ve açıklamaları gerekçesiyle tutuklanan gençlerin ve gazetecilerin serbest bırakılması için iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu “Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin ardından Adana'da incelemelerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramamaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının deprem bölgesinde yaptıklarını alıntı yaptı.

Kılıçdaroğlu şu sözleri söyledi:

“GELSİNLER TUTUKLASINLAR”

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar.

Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.

Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.

Biz bu enkazı kaldırırız.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DEPREM PAYLAŞIMLARI

Mansur Yavaş:

Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık.

Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.

Ekrem İmamoğlu:

Hatay İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı, tamamen söndürülmesi için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor.

Tunç Soyer:

Tüm İzmir'in kalbi sizlerle.

İlk andan itibaren yardım çağrılarımıza sessiz kalmayan, bu koca depoyu dolduran İzmirlilere gönülden teşekkür ediyorum.

Desteklerinizi http://umuthareketi.izmir.bel.tr, http://birkirabiryuva.org Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark ve APİKAM'a iletebilirsiniz.

Vahap Seçer:

Felaketin boyutu çok büyük.

308 personel, 190 itfaiye ve iş makinası ile afet bölgelerinde ilk andan itibaren ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz.

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MİLLETİN,
8.02.2023 16:34
MİLLET İTTİFAKININ yanındayız.ölümüne, zaten talan başkasına, ölüm bize düşer.  
 
Tatar
8.02.2023 16:32
DOĞRULARI YAYINLAYAN GAZETECİLERİN SUÇU NEDİR DE TUTUKLANIYOR  
 
Gökhan
8.02.2023 16:29
Baskı, sansür, tutuklama benden değilsen yardim etme. İnsanlar ölsün. Nerde birlik beraberlik. Erdoğan ülkeyi birbirine düşman ettin.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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