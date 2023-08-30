Bandırmaspor'un taraftar grubu sosyal medyadan Giresunspor'u tehdit etti

Bandırmaspor'un Giresunspor'u 1-0 yendiği maçın ardından soyunma odasına giden koridorda çıkan kavgada iki takım oyuncuları ve kulüp yöneticileri birbirine girdi.

Polis çıkan olayları yatıştırmakta güçlük çekerken kavga anı kameralara yansıdı.

Olayların ardından Bandırmaspor'un taraftar grubu Giresunspor'u da etiketleyerek tehdit dolu bir mesaj paylaştı.

İşte o paylaşım:

Yarına kalır, yanına kalmaz! 20.hafta Bandırma'da görüşürüz. @Giresunspor

Giresunspor başkanı ve havarilerinin önderliğinde, 1-0 galip geldiğimiz maç sonu koridorda saldırıya uğrayan Bandırmaspor'umuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GİRESUNSPOR PFDK'LİK OLDU

Giresunspor'un, pazartesi akşamı Bandırmaspor'la oynadığı Trendyol 1. Lig maçının bitimi ile yaşanan olaylar sebebiyle Giresunspor Başkanı Nahid Yamak ile beraber üç yönetici ve üç kulüp görevlisi PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı NAHİD RAMAZAN YAMAK’ın 28.08.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi ERKAN BABAÇ ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi EMRULLAH EKİZ’ in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi GÜRKAN TEMUR ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi UĞUR BARUTÇU ’nun aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 29.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ALTAN YAMAK ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ÖZDEMİR ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.