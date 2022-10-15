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KESK ESM Genel Başkanı: Amasra'daki maden kazası önlenebilir bir faciaydı

Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasının ardından KESK ESM Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin, “Bu yaşanan önlenebilir bir faciaydı.” dedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:47
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KESK ESM Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin: Amasra'daki maden kazası önlenebilir bir faciaydı

KESK ESM Genel Başkanı: Amasra'daki maden kazası önlenebilir bir faciaydı
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Bartın Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e ulaştığını duyururken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 işçinin yer altında olduğunu açıkladı.

TELE1’e konuşan KESK ESM Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin, “Bu tür facialarda bakanlar geliyor, açıklamalar yapılıyor. Öğleden sonra daha büyük karar vericiler burada olacak deniyor. Kimse sistemi sorgulamıyor. Bunun önlenebilir bir şey olduğunu halka anlatmak gerekiyor. Neden işçi sağlığı önemsenmiyor? İnsanlar neden bu sürecin içinde denetlemelerin dışında kalıyor? Zamanında önlemlerini almadığımız için bugün bunları yaşıyoruz. İş cinayetlerinin yüzde 98’i önlenebilir. Bu yaşanan da önlenebilir bir faciaydı.” dedi.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan patlama bölgesinde endişeli bekleyişleri devam eden işçilerin yakınları, acı haberi duyduklarında sinir krizi geçirdi.
 

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Ömer Ali Deniz
15.10.2022 09:57
Fıtratını seveyim senin, herşeyi yalan memleketimmmmmm  
 
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