Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın maden faciasına kader demesine sert çıktı: Kara kader AKP'dir

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası 41 işçi hayatını kaybetti.



Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra’da 41 madencinin can verdiği kömür işletmesi önünde: 'Biz kader planına inanmış insanlarız." tweetini alıntılayan Uğuroğlu, Saymaz'ın eleştirisiz açıklamasına eleştiri ekleyerek, “Madende tertemiz yüreği inci tanesi gibi alın terini akıtıp ekmek parası için çalışırken işçileriniz yetersiz önlemlerden Grizu patlar ve şehit olurlar. Yatırım yapıp önlem almayan sözde AKP iktidarı yüzünden 40 Şehit olan ocak önünde Erdoğan ‘Kader’ der ama; KARA KADER AKP’dir.” notunu düştü.







ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amasra bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmek lazım." diyerek tepki toplamıştı.

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