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Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın maden faciasına kader demesine sert çıktı: Kara kader AKP'dir

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Amasra maden faciası ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:29
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'Kara kader AKP'dir' Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın maden faciasına kader demesine sert çıktı

Orhan Uğuroğlu Erdoğan'ın maden faciasına kader demesine sert çıktı: Kara kader AKP'dir
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Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası 41 işçi hayatını kaybetti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra’da 41 madencinin can verdiği kömür işletmesi önünde: 'Biz kader planına inanmış insanlarız." tweetini alıntılayan Uğuroğlu, Saymaz'ın eleştirisiz açıklamasına eleştiri ekleyerek, “Madende tertemiz yüreği inci tanesi gibi alın terini akıtıp ekmek parası için çalışırken işçileriniz yetersiz önlemlerden Grizu patlar ve şehit olurlar. Yatırım yapıp önlem almayan sözde AKP iktidarı yüzünden 40 Şehit olan ocak önünde Erdoğan ‘Kader’ der ama; KARA KADER AKP’dir.” notunu düştü.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amasra bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmek lazım." diyerek tepki toplamıştı.

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Zeki
15.10.2022 17:35
Bana cahilligin portresini tasvir edermisin ?? .. Ne gerek tasvire bu ulkede idarecisinden secmenine kadar surekli goruyup yasiyoruz iste..  
 
Yurttas
15.10.2022 17:26
Ne hikmetse iktidarda durmak ,yüce divanlarda,mahkemelerde bulunmamak için her türlü yasa ile kendilerini koruma altına alınması kader değil.Kaderlerini belirlerken baskadininki sadece mukadderat  
 
Tozanlı
15.10.2022 17:05
akp nin Bartına giderken harcadığı meblayı(parayı) sırf bartına harcansaydı bartın İflàh olurdu. akp bir dış prijedir.gitdikçe Türk milletine ve Türkiye cumhuriyetine zararı artmaktadır. Seçimi özlem  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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