Maden patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan madende patlama meydana geldi.

Yaşananlar sonrası arkadaşları maden altında kalan madenci olay yerinden ayrılmak istemedi.

Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi" diyerek sağlık ekiplerinden ricada bulundu ve ambulansta tedavi altına alındı.

Madenci, sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından, "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.