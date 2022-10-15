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  • Maden patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

Maden patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

Bartın'ındaki maden faciasından kurtulan bir işçi ambulansa götürülürken, olay yerinde kurtarılmayı bekleyen arkadaşlarını yalnız bırakmamak için oradan ayrılmak istemedi. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 02:41
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Maden patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

Maden patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme
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Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan madende patlama meydana geldi.

Yaşananlar sonrası arkadaşları maden altında kalan madenci olay yerinden ayrılmak istemedi.

Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi" diyerek sağlık ekiplerinden ricada bulundu ve ambulansta tedavi altına alındı.

Madenci, sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından, "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Uzay Fenercioğlu
15.10.2022 02:56
Şimdi yalnızca, acılarda birleşen bir toplumun kaldı geriye. Oysa bu güzel ve büyük ülkenin eskiden, hepimizin ortaklaşa ne güzel sevinçleri, ne mutlu umutları vardı, hepinizi birleştiren.  
 
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