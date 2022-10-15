Bartın'da maden faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen gencin sözleri yürekleri dağladı. Ben bu acıya dayanamam

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan madende bir patlama meydana geldi.

Patlamanın olduğunu duyan işçilerin ailelere bölgeye gitti. Maden ocağında babasını kurtarılmasını bekleyen gözü yaşlı bir gencin sözleri yürekleri dağladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda gencin bekleyişi yürekleri sızlattı. Ağlayan gence bölgedeki işçiler ve yardım ekipleri destek çıktı.

Babasının kurtarılmasını bekleyen gencin, “Ben bu acıya dayanamam” sözleri yürekleri dağladı.

CAN KAYBI ÇOK

Patlama, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sularında yeraltında meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Son bilgilere göre, 28 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi de kurtarılmayı bekliyor.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Koca, paylaşımında, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

BAKAN DÖNMEZ: BİR GALERİDE YANGIN DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, ilk değerlendirmelere göre patlama anında basınç ve sıcaklıkla bazı madencilerin olay anında hayatını kaybettiğini belirterek, “Bir galeride patlama nedeniyle yangın oluşmuş, ekiplerimiz o bölgeyle ilgileniyor. O yüzden biraz daha sabırla beklemek zorundayız.” dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapıldı:

"Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER BÖLGEYE GİDECEK

İYİ Parti heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gitti. İYİ Parti lideri Akşener'in de bugün bölgeye gideceği öğrenildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla bölgeye gittiği bildirildi.

AKŞENER ADANA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Bu arada partinin 22 Ekim'de yapılacak 5. kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Akşener'in bugünkü Adana programının iptal edildiği, Akşener'in sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bölgeye gideceği öğrenildi.

CHP HEYETİ YOLA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş'tan oluşan CHP Heyeti, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gitmek üzere yola çıktı.

BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da patlamayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

26 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden maden işçilerinin kimliklerini açıkladı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik,Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz.