Belçika Polisi alarma geçmişti. Fenerbahçe'den açıklama geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda perşembe günü Fenerbahçe'nin, Belçika'da Union Saint-Gilloise ile karşılaşacağı maç öncesi kırmızı alarm verildi.

Fenerbahçeli taraftarların maça gösterdiği ilgi yüzünden biletlerin karaborsaya çıktığı ve fiyatların 400 Euro'ya kadar yükseldiği bildirildi.

Ayrıca görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşılaşmaması için birçok denetim yapacağı öğrenildi.

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini denetleyeceği ve uyumsuzluk durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe akşamı RSC Anderlecht Stadyumu’nda Royale Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Müsabakanın deplasman tribün biletleri 5 Mart Salı günü (bugün) TSİ 12:00'de kişi başı bilet limiti 1 (bir) olacak şekilde www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulamada satışa sunulacaktır. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu yoktur. Satışa ait diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

- www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınan biletler ile maça giriş yapılmayacak olup, bu biletler teslimat fişi niteliğinde olup, aşağıda detayları verildiği üzere gerçek biletleri teslim almak için kullanılacaktır.

-www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama dışında alınan biletler ile müsabakaya giriş yapılamayacak ve sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- Teslimat sırasında, passo üzerinden biletinizi alırken vermiş olduğunuz TCKN ya da Pasaport numarasına ait belgenin ve Passo PDF biletinizin ibrazı zorunludur. Kimlik / Pasaport ve Passo PDF biletini ibraz edemeyen kişilere müsabaka giriş bileti teslimatı yapılmayacaktır.

- R. Union SG tribünü biletlerinde iade hakkı yoktur.

- Bilet fiyatı 800 TL’dir.

Royale Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı deplasman bileti teslimat detayları;

Bilet teslim tarih, yer ve saatleri:

Türkiye'de teslimat

5.03.2024, saat 14.00-20:00 arası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Ofisi

Belçika’da teslimat

6.03.2024, saat 17.00-22:00 arası (Belçika saati ile) The Hotel Brussels (Bd de Waterloo 38, 1000 Bruxelles, Belçika)

7.03.2024, saat 9.30-16:00 arası (Belçika saati ile) The Hotel Brussels (Bd de Waterloo 38, 1000 Bruxelles, Belçika)