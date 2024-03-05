Belçika Polisi alarma geçmişti. Fenerbahçe'den açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Belçika Polisi alarma geçmişti. Fenerbahçe'den açıklama geldi
Fenerbahçe'den Union Saint-Gilloise maçının deplasman tribünü biletleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda perşembe günü Fenerbahçe'nin, Belçika'da Union Saint-Gilloise ile karşılaşacağı maç öncesi kırmızı alarm verildi.

Fenerbahçeli taraftarların maça gösterdiği ilgi yüzünden biletlerin karaborsaya çıktığı ve fiyatların 400 Euro'ya kadar yükseldiği bildirildi.

Ayrıca görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşılaşmaması için birçok denetim yapacağı öğrenildi.

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini denetleyeceği ve uyumsuzluk durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe akşamı RSC Anderlecht Stadyumu’nda Royale Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Müsabakanın deplasman tribün biletleri 5 Mart Salı günü (bugün) TSİ 12:00'de kişi başı bilet limiti 1 (bir) olacak şekilde www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulamada satışa sunulacaktır. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu yoktur. Satışa ait diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

fbb.jpg

- www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınan biletler ile maça giriş yapılmayacak olup, bu biletler teslimat fişi niteliğinde olup, aşağıda detayları verildiği üzere gerçek biletleri teslim almak için kullanılacaktır.

-www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama dışında alınan biletler ile müsabakaya giriş yapılamayacak ve sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- Teslimat sırasında, passo üzerinden biletinizi alırken vermiş olduğunuz TCKN ya da Pasaport numarasına ait belgenin ve Passo PDF biletinizin ibrazı zorunludur. Kimlik / Pasaport ve Passo PDF biletini ibraz edemeyen kişilere müsabaka giriş bileti teslimatı yapılmayacaktır.

- R. Union SG tribünü biletlerinde iade hakkı yoktur.

- Bilet fiyatı 800 TL’dir.

Royale Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı deplasman bileti teslimat detayları;

Bilet teslim tarih, yer ve saatleri:
Türkiye'de teslimat
5.03.2024, saat 14.00-20:00 arası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü Kombine Ofisi

Belçika’da teslimat
6.03.2024, saat 17.00-22:00 arası (Belçika saati ile) The Hotel Brussels (Bd de Waterloo 38, 1000 Bruxelles, Belçika)
7.03.2024, saat 9.30-16:00 arası (Belçika saati ile) The Hotel Brussels (Bd de Waterloo 38, 1000 Bruxelles, Belçika)

İlgili Haberler
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor
Sen neymişsin Yeliz Başa. Nasıl yaptın bunu. Yıldız voleybolcu Porto Riko'yı salladı
Avrupa'nın en zavallı 6. ligiyiz. Türk futbolunu bu hale düşürenler utansın. Takım kayırmaların hakem kararlarının sonucu bu
Galatasaray Fenerbahçe'yi 4-1 yendi ortalık karıştı
Fenerbahçe maçı sonrası izdiham
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cephe açtı
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak
Fenerbahçe'nin işi zor. Belçika Ligi lideri Union SG'nin tüm tehlikelerini Fatih Saboviç açıkladı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme. Yıldız futbolcu geri döndü
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme. Yıldız futbolcu geri döndü
Son Haberler
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş Gündem
15 saniyede yüksek IQ testine hazır mısınız? Farklı ördeği bulanlar çok zekiymiş
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı Gündem
Bakan Yerlikaya'dan Samsun'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı Video
İstanbul'da cadde ortasında bornozla dans eden kadın tepki topladı
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor Spor
Zehra Güneş'in koltuğu sallanıyor. Yuan Xinyue geliyor
2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi Gündem
2023’de 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Mehmet Şimşek'ten AKP'li iş adamlarının hoşuna gitmeyen talimat Gündem
Mehmet Şimşek'ten AKP'li iş adamlarının hoşuna gitmeyen talimat