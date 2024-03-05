Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu ilk maçı için Belçika’nın Union Saint Gilloise takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak maçın hakemi açıklandı.

UEFA’nın internet sitesindeki bilgiye göre maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro’nun yan hakemleri Bruno Jesus ve Luciano Maia olacak. Dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev alacak.

VAR’da ise Tiago Martins ve Hugo Miguel bulunacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Joao Pinheiro, bu sezon Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı ikinci maçta düdük çaldı.

Pinheiro elemelerle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçı yönetti.