Fenerbahçe maçı sonrası izdiham

Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, VakıfBank'ı 3-1 yendikleri Sultanlar Ligi maçının ardından Fenerbahçe TV'ye konuştu.

Maç bittikten sonra Eda Erdem'in yanına gelip fotoğraf çektiren taraftarlar büyük ilgi gördü.

Sarı Lacivertli taraftarlar kaptan Eda ile fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Fenerbahçe Opet'ten orta oyuncu Aslı Kalaç da Eda Erdem Dündar ile birlikte Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

“Bizim için çok güzel bir maçtı, çok iyi oynadık. Hem biz hem de VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki takımız. İki taraf da sahada çok iyi savaştı. Ama bugün VakıfBank'ı kritik anlarda ve rallilerde geçmeyi başardık. Kendi evimizde oynamak ve taraftarlarımızın desteğini almak da çok önemliydi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi almıştık. Bu yüzden takım olarak moralli ve motiveydik.

Bu maçla da moralimizi daha da arttırdık diyebiliriz. İyi bir gidişatımız var. Ama mart ayından itibaren ligin en zorlu dönemi başlıyor. Mart ve nisan ayları bizim için çok kritik. Bu yüzden bu maç bizim için çok değerliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, harika bir oyun ortaya koydular. Şimdi önümüzdeki PTT maçına odaklanacağız, sonra da Monza maçına hazırlanacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor.”