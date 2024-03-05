Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

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Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü oynanacak olan Milan-Slavia Prag maçında düdük çalacak.

UEFA’nın internet sitesinde duyurduğu bilgiye göre, İtalya’nın Milano kentindeki San Siro Stadyumu’nda TSİ 23.00’te oynanacak maçta Halil Umut Meler hakem olarak görev yapacak.

Halil Umut Meler’in yan hakemleri Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.

DERBİDE TARTIŞILMIŞTI
3 Mart Pazar günü oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, verdiği kararlar ile tartışma konusu olmuştu.

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