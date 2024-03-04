Fenerbahçe'nin işi zor. Belçika Ligi lideri Union SG'nin tüm tehlikelerini Fatih Saboviç açıkladı

Adım adım bir gelen bir başarının kulübü Union Saint-Gilloise… Geçmişte Anderlecht ve Club Brugge ile Belçika’nın en büyük 3 kulübünden biri olan Saint-Gilloise, daha sonra büyük bir ‘batışa’ geçti ve 2020-2021 sezonunda 48 yıl sonra yeniden Pro League'e yükselene dek çok zorlu günler yaşadı.

110 YIL SONRA BİR İLK DAHA…

Geçtiğimiz hafta Belçika Kupası’nda 110 yıl sonra adını finale yazdırmayı başaran Saint-Gilloise, Club Brugge'e yarı final ilk maçında 2-1 kaybetmişti. Union Saint-Gilloise, ikinci maçta evinde 2-0 kazanarak finale çıktı. Belçika Kupası'nda 110 yıl aradan sonra final gören Union Saint-Gilloise, Club Brugge'u 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes'ın attığı gollerle devirdi.

TAKIMIN 3 ÖNEMLİ YILDIZI VAR

Aslında El Amine Amoura, takımın şu andaki en değerli yıldızı ve pırlantası diyebiliriz. Şu anda 10 milyon Euro değerindeki Mohamed Amoura, tam 17 gol kaydederek takımının en önemli ismi konumunda…

Başarılı oyuncuyu bu sezon skor katkısı konusunda; 10 gol atan Gustaf Nilsson ve 15 asist yapan 10 numara oyuncusu Cameron Puertas takip ediyor.

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİLER, ODAK AVRUPA

Union Saint-Gilloise, geçtiğimiz günlerde Belçika Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala liderliğini de garantiledi. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacakları Son 16 Turu karşılaşmasının yanı sıra; yavaş yavaş Belçika Ligi Play-Off etabını da beklemeye koyuldular. Yani lig konusunda kafaları rahat ve tek odakları Avrupa…

“DEĞİŞKENLİ 3-5-2” OYNUYORLAR

Hızlı hücum akınlarıyla her daim fark yaratan Union Saint-Gilloise, bu sezon 3-5-2 dizilişi ile oynuyor ve taktiksel olarak kanat oyununa odaklanıyor. Forvet oyuncuları, kanatlardan hücumda etkin bir rol alıyor.

Ayrıca 3-5-2 dizilimi, ön alana baskısında onlara katkı sunarken; rakip hücumlar gerçekleştiğinde ‘değişkenli’ şekilde 5’li defansa da rahatça geçiş yapabiliyorlar.

TADIC VE CENGİZ ÖNE ÇIKABİLİR

Savunmada agresif adam markajı uygulamaları bazen arka alanda boşluklar bıraksa da, genel olarak disiplinli bir savunma yapısı sergileyen Saint-Gilloise karşısında temsilcimiz; Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve beklerden gelecek destekle fark yaratabilir. Ayrıca duran toplarda da Fenerbahçe avantaj elde edebilir.

AZ YİYİP ÇOK HÜCUM EDİYORLAR!

Union Saint-Gilloise; hem hücumda hem de savunmada sağlam bir oyun sergileyerek, toplamda 57 gol attı ve 28 gol yedi. Takımın detaylı istatistikleri, maç başına ortalama 2.19 gol attıklarını ve 1.08 gol yediklerini gösteriyor. Bu, hem hücumda hem de savunmada dengeli bir takım olduklarını ortaya koyuyor.

43 MAÇTA SADECE 5 YENİLGİ

Takımın teknik direktörü Alexander Blessin, Union Saint-Gilloise’in başında çıktığı 43 karşılaşmada 30 galibiyet, 8 beraberlik ve sadece 5 yenilgi aldı. Elindeki kadro malzemesini en iyi şekilde değerlendirmeye çabalayan, camia tarafından büyük saygı gören Blessin; bakalım takımını Fenerbahçe karşısında 7 Mart günü kendi sahasında verecekleri sınava nasıl hazırlayacak?