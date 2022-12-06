Enflasyon düşüyor masalına kim inanır? Bir annenin acı gerçeği bu: Ben çocuğuma 10 lira harçlık veremedim

Bir annenin çocuklarına 10 lira harçlık veremediğini söylediği görüntüler, ekonominin geldiği durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek, semt pazarında vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşlar hayat pahalılığından dert yanarken, bir kadının çocuklarına verecek para bulamadığını söylemesi, Türkiye'de ekonomik durumu adeta resmetti.

Hayat pahalılığından ve geçinememekten yakınan vatandaş şunları söyledi:

“Benim iki çocuğum var. Biri üniversiteye gidiyor biri lise sona gidiyor. Gerçekten sabahleyin ben ona 10 lira harçlık veremedim. Çünkü yok. 150 lirayla pazara geldim. Pazar çantamda hiçbir şeyim yok."