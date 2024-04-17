Samsunspor'da Gisdol bulmacası

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'da Gisdol bulmacası
Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını devam ettirme niyetlerini dile getirdi ve "Kulüp olarak kesinlikle hocamızla çalışmaya devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Fuat Çapa ve futbolcular Zeki Yavru, Osman Çelik, Mustafa Haluk Tan ve Carlo Holse, Samsun'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen yeni forma mağazasının açılış etkinliğine katıldılar.

Etkinlikte taraftarlarla buluşan futbolcular, imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Açılış kurdelesini kesen Çapa ve futbolcular, marka yöneticileriyle birlikte anı fotoğrafı çektirdiler.

"Bu Sezonun Hedefi Belliydi"

Çapa, sezonun 8. haftasında takımın başına geçen Gisdol ile gelecek sezon da çalışmayı planladıklarını belirtti.

"Teknik direktörümüzle sürekli iletişim halindeyiz. Bu sezonun hedefi ligde kalmaktı ve buna odaklandık. Gelecek sezon için de planlar yapıyoruz. Ancak ligdeki durumumuzu matematiksel olarak garantilemeden önce bu planlara tam anlamıyla odaklanamayız. İki tarafın da isteği bu yönde. Bu süreç birkaç hafta içinde netleşecek. Ardından kulüp olarak hocamızla devam etmek istediğimizi kendisine de ilettik. O da 'Ligi garantiledikten sonra gelecek sezon için planları yaparım' dedi. Biz de bu süreci bekliyoruz ve en kısa sürede ligi garantileyip gelecek sezonun planlamasını yapmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

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