Kovulan Fernando Santos ve ekibinin 4 aylık maliyeti ortaya çıktı. Parayı duyduğunuzda dudağınız uçuklayacak

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Kovulan Fernando Santos ve ekibinin 4 aylık maliyeti ortaya çıktı. Parayı duyduğunuzda dudağınız uçuklayacak
Art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında kovulan Fernando Santos ve ekbinin alacağı tazminat belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

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KOVULDU
Bu sonuç ile birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıkan siyah-beyazlılar teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Beşiktaş ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” dedi.

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ALACAĞI TAZMİNAT ORTAYA ÇIKTI
7 Ocak 2024 tarihinde takımın başına geçen ve Beşiktaş ile sadece 16 maça çıkan Fernando Santos ve ekibinin 3 aylık çalışması sonucunda alacağı tazminatta ortaya çıktı.

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BEŞİKTAŞ'TAN 11.6 MİLYON EURO ALACAKLAR
Sözleşmesi tek taraflı sonlandırılan Santos 8 milyon euro tazminat kazanırken Portekizli teknik adamın yardımcıları 3.6 milyon euro tazminat alacak. Fernando Santos ve ekibi böylece Beşiktaş'tan toplam 11.6 milyon euro tazminat kazanacak.

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