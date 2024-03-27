Beşiktaş evinde mağlup oldu

Kaynak: AA
Beşiktaş evinde mağlup oldu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı; play-off yarı final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin'e yenildi.

Beşiktaş BOA; ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin'i ağırladı.

Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 77-67 kazanmayı başardı.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti, büyük avantaj yakaladı.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.

Beşiktaş BOA: 67 - ÇBK Mersin: 77
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Beşiktaş BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-42
3. Periyot: 54-64
Beş faulle çıkan: 37.45 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

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