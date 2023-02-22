Çarşı Grubu maçın 4. 17. saniyesinde sahaya atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atacak. Van Depreminde de dünyaya örnek olmuşlardı

Van depremindeki organizasyonuyla tarihe geçen Çarşı bu kez Antalyaspor maçında depremzedeler için yardımda bulunacak.

Çarşı grubu, depremin olduğu saate atıfta bulunarak maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya depremzedeler için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atılması için çağrıda bulundu.

Açıklamada "26 Şubat Pazar günü Beşiktaş-Antalyaspor maçının 04:17. dakikasında yanımızda getireceğimiz atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncakları sahaya atıyoruz. Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz.

Dayanışmayı büyütelim. Safları sıklaştıralım." ifadelerini kullanıldı.

VAN DEPREMİ İÇİN DE YAPMIŞLARDI

Çarşı grubu Van depremi sonrasında da benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti.

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisindeki atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı, 30 bine yakın atkı maç sonunda sahaya atıldı.

Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde organize ettiği Van'a yardım projesini derbinin son dakikasında hayata geçirmişti.

Maçın son bölümlerinde 30 bin siyah-beyaz atkı, deprem felaketi yaşayan Van'a ulaştırılmak üzere İnönü'nün çimlerine gönderildi.



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