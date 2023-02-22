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  • Çarşı Grubu maçın 4. 17. saniyesinde sahaya atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atacak. Van Depreminde de dünyaya örnek

Çarşı Grubu maçın 4. 17. saniyesinde sahaya atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atacak. Van Depreminde de dünyaya örnek olmuşlardı

Türkiye'yi vuran depremin yaralarını sarmak için Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'dan yine tarihi bir hamle geldi. Pazar günü İnönü'de oynanacak Antalyaspor maçında depremin olduğu saat 04.17 olduğu için maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya depremzedeler için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncaklar atacak.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:02
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Depremzedeler için Çarşı'dan tarihi destek

Çarşı Grubu maçın 4. 17. saniyesinde sahaya atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atacak. Van Depreminde de dünyaya örnek olmuşlardı
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Van depremindeki organizasyonuyla tarihe geçen Çarşı bu kez Antalyaspor maçında depremzedeler için yardımda bulunacak. 
Çarşı grubu, depremin olduğu saate atıfta bulunarak maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya depremzedeler için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncak atılması için çağrıda bulundu.
Açıklamada "26 Şubat Pazar günü Beşiktaş-Antalyaspor maçının 04:17. dakikasında yanımızda getireceğimiz atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncakları sahaya atıyoruz. Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz.
Dayanışmayı büyütelim. Safları sıklaştıralım." ifadelerini kullanıldı.
VAN DEPREMİ İÇİN DE YAPMIŞLARDI
Çarşı grubu Van depremi sonrasında da benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti.
Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisindeki atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı, 30 bine yakın atkı maç sonunda sahaya atıldı.
Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde organize ettiği Van'a yardım projesini derbinin son dakikasında hayata geçirmişti.
Maçın son bölümlerinde 30 bin siyah-beyaz atkı, deprem felaketi yaşayan Van'a ulaştırılmak üzere İnönü'nün çimlerine gönderildi.

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