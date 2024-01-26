Sivasspor Sırp kaleciyi kadrosuna kattı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Sivasspor Sırp kaleciyi kadrosuna kattı
Sivasspor, Macar ekibi Ujpest forması giyen 26 yaşındaki kaleci Dorde Nikolic'i renklerine bağladı.

Sivasspor, devre arasında ikinci transfer hamlesini gerçekleştirdi ve Ujpest’in 26 yaşındaki Sırp kalecisi Dorde Nikolic’i kadrosuna kattı.

Dorde Nikolic, Sivas’ta düzenlenen imza töreninde, As Başkan Arif Kaleli’nin de hazır bulunduğu, 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Dorde Nikolic, 13 Nisan 1997 tarihinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde doğdu. Futbola Partizan’ın altyapısında başlayan Nikolic, sırasıyla Jagodina, Basel, Schaffhausen, Thun, Aarau takımlarında forma giydi. 2022 yılından itibaren Macaristan’ın Ujpest takımında oynuyordu.

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