Çaykur Rize Fenerbahçe. İlk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takım Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

İSMAİL KARTAL UYARDI

Teknik direktör İsmail Kartal, sarı kart sınırında bulunan 4 futbolcusunu uyardı.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Kartal, 4 futbolcusundan cezalı duruma düşmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi.

Fenerbahçe'nin Rize'de şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un ilk 11'i de şu şekilde:

Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, C. Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.