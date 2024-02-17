Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak

Konya’da bulunan Karatay Spor ve Kongre Merkezi, Dörtlü Final’in ev sahibi olacak. Müsabaka, saat 15.30’da başlayacak.

TRT Spor Yıldız, mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak. Hakemler Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Mehmet Karabilecen olacak.

Türkiye Kupası’nın son sahibi Anadolu Efes, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 94-85 mağlup ederek son 4 takım arasına girdi. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final’de Pınar Karşıyaka’yı 81-77 yendi ve finale çıktı.

Fenerbahçe Beko da çeyrek finalde Aliğa Petkimspor’u 81-68 yendi ve Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Beşiktaş Emlakjet’i 99-68 yendi ve finale kaldı.

Anadolu Efes, 12 defa kazandığı Basketbol Türkiye Kupası’nın en başarılı ekibi olarak görülüyor. Fenerbahçe Beko ise kupayı 7 defa kazandı.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. FİNAL

Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 6. defa karşılaşacak. İki takım arasında yapılan 5 finalin 4’ünü lacivert-beyazlılar, 1’ini ise sarı-lacivertliler kazanıp şampiyon oldu.

Organizasyon, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler yüzünden geçen sezon yapılamamıştı.