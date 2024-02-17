Ankaragücü: 19 Galatasaray: 65

Ligde bugüne kadar 103 maç yapan iki takım arasında Galatasaray, 65-19 gibi ezici bir üstünlükle önde gidiyor. 19 maçta ise beraberlik çıktı.

Galatasaray, ligde rakip filelere 214 gol bırakırken, Ankara’nın sarı-lacivertli takımı 90 gol atabildi.

ANKARA’DAKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray ve MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara’da 51 defa karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, başkentte oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü’ne 25 defa üstünlük sağladı. MKE Ankaragücü ise kendi evinde Galatasaray’ı 15 defa yendi. Ankara’da yapılan 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bu 51 maçta Galatasaray 83 gol atarken, MKE Ankaragücü 53 gol kaydetti.

EN FARKLI SONUÇLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü’ne karşı lig tarihindeki en farklı zaferini 1992-1993 sezonunda Ankara’da 8-0’lık sonuçla aldı.

MKE Ankaragücü’nün Galatasaray’a karşı ligdeki en farklı zaferi ise 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara’da oynanan maçta 3-0’lık skorla geldi.