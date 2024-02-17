Galatasaray Avrupa Ligi'nde turu geçerse kasası dolacak. İşte Galatasaray'ı bekleyen para

Sami Güntürkün Gürel
Galatasaray Avrupa Ligi'nde turu geçerse kasası dolacak. İşte Galatasaray'ı bekleyen para
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Sparta Prag'ı elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte o rakam...

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi son 16 turu play-off'una kalan temsilcimiz Galatasaray, Sparta Prag'a karşı oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'da Kerem Demirbay, 60'ta Mertens ve 90+1'de Icardi atarken, Sparta Prag'ın golleri 47'de A. Preciado ve 65'te J. Kuchta kaydetti.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 1 gol ve 2 asistle maçın yıldızı oldu.

22 Şubat Perşembe günü Sparta Prag deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz, İstanbul'da skor avantajını almayı başardı.

1.2 MİLYON EURO İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırması halinde ise 1.2 milyon euro'yu kasasına koyacak.

Her çeyrek finalist 1.8 milyon euro kasasına koyarken, yarı finale kalmanın bedeli ise 2.8 milyon euro olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi finalisti 4.6 milyon, şampiyon olacak takım ise 8.6 milyon euro elde edecek.

Her galibiyete ise 630 bin euro veriliyor.

Beraberlikte ise kulüpler 210 bin euro alıyor.

GOL AVERAJI YOK

Avrupa maçlarında gol averajı bulunmuyor.

Skor olarak toplam gol sayısına bakılıyor.

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