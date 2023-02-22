Prof. Dr. Celal Şengör: Uzmanların olması gereken konumlar hacı hocalara verilmiş

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından liyakat da çok konuşulan konular arasında yer alıyordu.

Prof. Dr. Celal Şengör de konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Şengör, uzmanların yerleştirilmesi gereken yerlere "hacı hocaların" yerleştirildiğini söyledi.

Şengör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

“Uzmanların olması gereken konumlar, hacı hocalara verilmiş. Bir devlet için en iyi adım, yetiştirilen büyük beyinlere danışarak karar vermektir.”

DEPREMDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından AFAD'ın yönetim kademesindeki isimlerin uzmanlık alanları da gündeme geldi. Özellikle AFAD'daki neredeyse en kritik görev ve sorumluluk olan Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu'nun afetlerle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı ortaya çıktı.

AFAD'ın birçok kademesinde de ilahiyat mezunlarının yer aldığı bilgisi paylaşılmıştı.