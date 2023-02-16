Ahmet Ercan'dan Celal Şengör'e olay sözler. Deprem profesörleri kapışması

Oda TV'nin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde büyük yıkıma ve şimdilik 35 bin 418 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken depremlerin ardından yıllardır beklenen “Büyük İstanbul depremi” için tartışmalar da alevlendi.

Radyo Sputnik’e katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Prof. Dr. Celal Şengör’e deprem söylemleri yüzünden tepki gösterdi.

"VERDİĞİ TARİHLER TUTMADI"

Prof. Dr. Celal Şengör’ün uzmanlığı dışında konuştuğunu söyleyen Ercan, “Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor” diye konuştu.

"BÜTÜN İNSANLAR ÖLECEK"

Deprem olma konusunda bir veri tabanı olmadığını söyleyen Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçek bir bilim dalı değildir bu. Bir tasarı geliştiriyor ama bunun bir veri tabanı yok. Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Hatta bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana. Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsünasyonlar görür deprem üzerine.”